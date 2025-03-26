Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Gözaltına Alındı

Kent Uzlaşısı operasyonu kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, avukatıyla birlikte emniyete gitti. Mahkeme, Özdemir'in 'terör örgütünün siyasal alan sorumlusu' olduğu iddia edilen kişilerle bağlantılı olduğu için yakalama emri çıkarmıştı.

26.03.2025 16:31  Güncelleme: 18:13
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) 'Kent Uzlaşısı' operasyonu kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir avukatıyla birlikte emniyete gitti. Özdemir, gözaltına alındı.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, 'Kent Uzlaşısı' operasyonu kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçu kapsamında "kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu" iddiasıyla tutuklanma kararı vermişti.

Aynı mahkemeönceki gün de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, '"terör örgütünün siyasal alan sorumlusu" olduğu iddia edilen Azad Barış ve Barış'la bağlantılı olduğu ileri sürülen Hunav Altun hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama emri çıkartmıştı.

Ebru Özdemir, avukatıyla birlikte emniyete gitti ve gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Gözaltına Alındı - Son Dakika

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