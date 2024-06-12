Şişli Belediyesi Emeklilere Pazar Alışveriş Desteği Başlatıyor - Son Dakika
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Şişli Belediyesi Emeklilere Pazar Alışveriş Desteği Başlatıyor

Şişli Belediyesi, zor durumdaki emeklilere 5 bin liralık 'Pazar Alışveriş Desteği'ni başlatıyor. Pazar alışverişi desteğinden yılda bir defa kişi başı hane halkı geliri bir asgari ücretin 3'te birinden az olan hanelerde yaşayan 60 yaş ve üzeri emekli vatandaşlar yararlanabilecek.

12.06.2024 11:53
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(İSTANBUL)- Şişli Belediyesi, zor durumdaki emeklilere 5 bin liralık 'Pazar Alışveriş Desteği'ni başlatıyor. Pazar alışverişi desteğinden yılda bir defa kişi başı hane halkı geliri bir asgari ücretin 3'te birinden az olan hanelerde yaşayan 60 yaş ve üzeri emekli vatandaşlar yararlanabilecek. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Ekonomik krizin altında ezilen emeklilerimizi duymak, işitmek zorundayız" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplayarak, emeklilere 5 bin liralık "Pazar Alışveriş Desteği" paketini gündeme getirdi. Emekliler için hazırlanan destek paketi, belediye meclisindeki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Pazar alışverişi desteğinden yılda bir defaya mahsus, kişi başı hane halkı geliri bir asgari ücretin 3'te birinden az olan hanelerde yaşayan 60 yaş ve üzeri emekli vatandaşlar yararlanabilecek. Bizim Sokak ve Gezici Kent Lokantası projelerinin büyük ilgi gördüğü Şişli'de, Pazar Alışveriş desteği üçüncü sosyal destek programı oldu.

"Emeklilerimizi işitmek zorundayız"

Meclis toplantısında konuşan Şahan, ekonomik krizin yarattığı yıkıcı etkilerden bahsederek "Krizler yumağıyla mücadele ediyoruz. Yerel yönetimde önümüzdeki dönem bize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Yakıcı ve yıkıcı ekonomik krizin altında ezilen emeklilerimizi duymak, işitmek zorundayız. Yerelden üreteceğimiz, dokunacağımız her şeyin bu anlamda çok kıymetli olduğunun farkındayız" diye konuştu.

Şahan, "Üsküdar Belediyemizin geçen ay yaptığı bir projeydi. Biz, 'bu projeyi nasıl hayata geçirebiliriz' diye veriye baktık. Şişli'de emekli sayılarına baktık; Şişli'nin demografisini inceledik. Karşımıza çıkan tabloda bu projeyi uygulama gerekliliği, çok net bir şekilde bir fotoğraf olarak karşımıza geldi" ifadelerini kullandı.

İstenen belgeler

Emekliler, belediyenin internet sitesi www.sisli.bel.tr adresinden çevrimiçi olarak ya da 444 31 12 numaralı telefondan Şişli Belediyesi Çözüm Merkezi'ni arayarak başvurularını yapabilecek. Temmuz ayında başvurularını yapacak olan emeklilerden koşullara uygun olduğu tespit edilenlere 5'er bin lira yatırılacak. Başvuru tarihleri Şişli Belediyesi'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da ayrıca duyurulacak.

Başvuru yapacak emeklilerin nüfus cüzdanı fotokopisi, e-Devlet üzerinden alınan "İkametgah", "Tapu Bilgileri Sorgulama", "Adıma Tescilli Araç Sorgulama", "Emekli Aylık Bilgisi" belgelerini tamamlamaları; başvuruları sonrasında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden çağrıldıklarında da belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi Emeklilere Pazar Alışveriş Desteği Başlatıyor - Son Dakika

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