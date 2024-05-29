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Haber/Kamera: Hakan Kaya

(İSTANBUL) Şişli Belediyesi "Gezici Kent Lokantası" projesini hayata geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) kent lokantalarındaki menü ve ücret tarifesiyle aynı olan gezici kent lokantasının ilk durağı Perpa Ticaret Merkezi'nin önü oldu. Şişli Belediye Başkanı Şahan, "Gezici bir tane açtık, iki tane sabit Kent Lokantamızı da iki mahallemizde önümüzdeki ay hayata geçireceğiz" dedi.

Şişli Belediyesi; sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek hizmeti veren kent lokantalarını yurttaşın ayağına götürmek üzere "Gezici Kent Lokantası" projesini hayata geçirdi. Şişli Belediyesi'nin mobil olarak hizmet vermesi için bir TIR'ı lokantaya dönüştürdü. Gezici kent lokantasının ilk durağı Darülaceze Caddesi'ndeki, Perpa Ticaret Merkezi önü oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gezici kent lokantasının açılışını Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yaptı.

Başkan Şahan yemek servisi yaptı

Gezici lokanta önünde sıraya girenlerin tabldotlarına yemek servisi yapan Şahan, vatandaşlarla birlikte yemek yedi.

"İki sabit kent lokantamızı iki mahallemizde önümüzdeki ay hayata geçireceğiz"

Basın mensuplarına açıklama yapan Şahan, gezici kent lokantasıyla ilgili şunları söyledi:

"Gündüz nüfusu 3,5 milyon olan bir şehirde gezici kent lokantasına ihtiyacımız olduğunu hem araştırmalarla hem de yaptığımız analizler sonucu belirtildik. Bir İstanbul buradan gelip geçiyor. Pek çok çalışanın, pek çok öğrencinin olduğu yerde belli beş tane lokasyon belirledik. Gezici kent lokantamız bu beş lokasyonda ay içerisinde belli rotasyonlarda çalışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası'yla aynı menülere sahip buralar. Aynı fiyata sahip. Gezici bir tane açtık, iki tane sabit Kent Lokantamızı da iki mahallemizde önümüzdeki ay hayata geçireceğiz. Bunlar da yine insanların oradaki talebine yönelik oluşturduğumuz şeyler. Biz yoksullaştırma politikalarına karşı yoksullukla mücadele eden bir yerel yönetim anlayışına önümüzdeki dönem bu kentte koymak zorundayız. İşin açıkçası biz de istemeyiz hem siyasi, hem yerel yönetici olarak bu tip politikaları önceliklemeyi. Daha güçlü ekonomisi güçlü, kenti güçlü, yurttaşı güçlü vatandaşları tabii ki isteriz. Ama öncelikle yurttaşımızı bu zorluklarda yanında olan bir diğer yönetim anlayışını göstermek zorundayız. İlk örneğini görüyorsunuz. Perpa çok yoğun sirkülasyonun olduğu bir yer. İşçi arkadaşlarımızın çok yoğun olduğu bir yer. Bugün öğrencilerin, bugün çalışanların bu kentte gündelik hayattaki ana problemlerinden biri beslenme, ulaşım ve benzeri gündelik hayata ilişkin sıkıntıları var. Yerel yönetim olarak bunları gören, işiten, bunlara ilişkin projeler üreten hatta projelerimizi üretmeye devam edeceğiz."

Yurttaşlar uygulamadan memnun

Uygulamadan memnun olduklarını söyleyen yurttaşlar da şöyle konuştu:

"Gayet uygun dışarıya nazaran. Dışarıda bir çorba 60- 70 lirayken burada 3-4 çeşit yemek 40 lira. Halk için de emekli için de gayet mantıklı ve uygun iş. Öncü olana teşekkür ederiz"

"Hijyen çok iyi. Tertemiz. Dışarıda 200 TL burada 40 TL. Farklı yerlerde de açılmasını isteriz."

"Uygulamayı çok güzel buluyorum. 40 liraya ne alabiliyorsun ki. Bir kilo meyve veya sebze alamıyorsun. Güzel bir şey. Bu menüyü dışarıda yesek 180-200 lira tutar. Yaygınlaşmasını isterim."

"40 liraya 3 çeşit yemek, meyvesi, tatlısı dahil. İmkansız bir olanaktır"

Dört çeşit 40 lira

İBB Lojistik Destek Merkezi'nin hijyenik mutfaklarında deneyimli aşçılarca özenle hazırlanan ve dört çeşitten oluşan menü 40 lira olarak servis edildi. Gezici kent lokantasının ilk günkü menüsü şöyle oldu:

-Ezogelin çorba

-Dana haşlama

-Tereyağlı makarna

-Elma

-Su

İBB ile menü aynı fiyat

Gezici TIR, ilerleyen günlerden itibaren ilçe genelinde belirlenen farklı noktalardan dar gelirli yurttaşlar ve öğrencilerle buluşacak. Günlük bin kişilik yemek kapasitesine sahip olan Gezici Kent Lokantası hafta içi her gün 12.00 ila 17.00 arasında hizmet verecek. Şişli Belediyesi'nin yedi personelinin görev yapacağı gezici kent lokantasının menüsü ve fiyatı İBB'nin kent lokantalarıyla aynı olacak.

Belirli aralıklarla Şişli'nin farklı yerlerinde olacak

Gezici kent lokantası, belirli aralıklarla Şişli'nin farklı bölgelerinde konumlanacak. Bu sayede, Şişli'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, kendilerine en yakın noktadan bu hizmetten faydalanabilecekler. Şişlililer gezici kent lokantasının yeni duraklarını Şişli Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden takip edebilecekler.