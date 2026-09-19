Şişli Büyükdere Caddesi\'nde araçta çıkan yangın trafiği aksattı

Şişli Büyükdere Caddesi'nde araçta çıkan yangın trafiği aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir araçta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle trafikte aksama meydana gelmektedir.
Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde bir araçta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle trafikte aksama yaşanıyor.
Kaynak: DHA
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