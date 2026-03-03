Şişli\'de Aydınlatma Direği Patladı

ŞİŞLİ'de aydınlatma direğinde meydana gelen patlamanın ardından alevler, motosikletlere sıçradı. Yangında 3 motosiklet yanarken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Paşa Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan ve daha önce de arızalandığı öne sürülen aydınlatma direğinde patlama meydana geldi. Direkten çıkan alevler park halindeki 3 motosiklete sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sarkan kabloların çevredeki vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yanan motosikletlere ve aydınlatma direğine müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası sokakta elektrik kesintisi yaşandı. Olayda yaralanan olmazken motosikletlerde hasar oluştu.

'KABLOYA EK YAPTILAR, BİR HAFTA SONRA YİNE PATLADI'

Mahalle sakini Nevzat Sönmez, "Bu kabloya ek yaptılar. Bir hafta sonra yine patladı. Tekrar değiştirdiler, yine patlama oldu. Bugün de patlama oldu; iki saat sonra bir patlama daha yaşandı. Burada herkesin motoru, aracı var. Benim arabama kıvılcım düştü. Bu sakat halimle başkasına rica edip aracı aldırdım. Feriköy'de park sıkıntısı var. Yangın çıksa itfaiye giremiyor. Bu insanlara ne olacak? Yanıp ölecekler, iki gün sonra da unutulacaklarö dedi.

Aydınlatma direğinin patladığı ve motosikletlerin yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.