Şişli'de Bayram Öncesi Gıda Denetimi

Kurban Bayramı öncesi halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla Şişli Belediyesince ilçedeki işletmeler denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelinde baklava, çikolata, bayram şekeri ve unlu mamul satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde işletmelerin ruhsat durumları kontrol edildi, üretim ve satış alanlarının hijyen şartlarına uygunluğu incelendi.

Ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri tek tek denetlendi, fiyat etiketi ve tarifelerinin tüketicilerin görebileceği alanlarda bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Ekipler, işletme sahiplerine hijyen kuralları, gıda güvenliği ve tüketici mevzuatı konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılar yapıldı.