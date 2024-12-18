Şişli'de Beton Parçaları Düşerek Faciayı Önledi - Son Dakika
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Şişli'de Beton Parçaları Düşerek Faciayı Önledi

Şişli\'de Beton Parçaları Düşerek Faciayı Önledi

Şişli'de bir iş hanının dış cephesindeki beton parçalarının düşmesi sonucu bina görevlisi İbrahim Erdem, saniyelerle ölümden kurtuldu. Olay sırasında çevrede kimse yaralanmadı ve itfaiye ekipleri bölgeye müdahale etti.

18.12.2024 10:08  Güncelleme: 10:15
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ŞİŞLİ'de bir iş hanının dış cephesindeki beton parçaları koparak düştü. Bina görevlisi İbrahim Erdem ise saniyelerle ölümden kurtuldu. Erdem, "Orada duruyorduk, biz oradan ayrıldık saniyeler sonra arkamızdan ses duyduk. Baktık ki beton parçaları düşmüş" dedi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan bir iş hanının dış cephesindeki beton parçaları koparak aşağıya düştü. Çevredeki esnaf sesler üzerine dükkanlarından dışarı çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kapıda bekleyen bina görevlisi İbrahim Erdem de olaydan saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla binada tehlike oluşturan parçaları aşağıya dökerek dış cepheyi temizledi.

'AZ KALSIN ÖBÜR TARAFA GİDİYORDUM'

Olayla ilgili konuşan İbrahim Erdem, "Orada duruyorduk, biz oradan ayrıldık saniyeler sonra arkamızdan bir ses duyduk. Baktık ki beton parçaları düşmüş. Oradaydım, gitmeseydim Allah bilir gitmiştim. Vatandaşlar yoldan geçiyorlardı. Belediye ekibi de hemen gelip müdahale etti. Bantla orayı çevirdiler, sonra itfaiye geldi. Sonra müdahale ettiler, Allahtan kimseye bir şey olmadı. Tahmin ediyorum ki bina 1980'lerden kalma. Daha önce de sokağın içinde oldu. Az kalsın öbür tarafa gidiyordum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Beton Parçaları Düşerek Faciayı Önledi - Son Dakika

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