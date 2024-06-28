Şişli'de bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

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Şişli'de bir evde çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak'taki bir evde yaşayan Turbold Sartuul A. (55) ve eşi Darkhiduren B.A'nın (48) evine Amarsanaa Buldaa (64) ve B.K. misafir olarak geldi.

Akşam yemeği yiyip alkol alan kişilerden Buldaa, Turbold Sartuul A'yı para verip alkol almaya gönderdi.

Evde kalan Buldaa'nın, Darkhiduren B.A'ya cinsel tacizde bulunmak için zorla yatak odasına götürdüğü öne sürüldü. Kadının direnmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Bu sırada eve gelen ve durumu gören Turbold Sartuul A, evde bulunan bıçağı alarak Buldaa'yı bıçakladı.

Evden gelen sesler üzerine komşular, polisi aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Amarsanaa Buldaa'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise Turbold Sartuul A. ve Darkhiduren B.A'yı gözaltına aldı.

Olay yeri incelemesinin ardından Amarsanaa Buldaa'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Turbold Sartuul A. ve Darkhiduren B.A, "kasten öldürme" suçundan adliye sevk edildi.

Ev sahibi Hanifi Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde kavga sesiyle uyandıklarını söyleyerek, "Sabah saatlerinde cinayet şüphesiyle ambulans ve polis ekiplerini çağırdık. Geldiklerinde karşılaştığımız manzara kötüydü. Ondan sonra olay yeri inceleme, savcılar geldi. Olayın nedenini tam bilmiyoruz. Bunlar Moğalistanlı insanlar. Bizim kiracılarımızdı, karı koca oturuyorlardı." dedi.

Esnaf Levent Ceylan ise sabah iş yerini açtığında evin önündeki kabalığı gördüğünü anlatarak, "Polisler götürürken arkadaş ayakta duramıyordu ve gülüyordu, hala alkolün etkisindeydi. Olay yeri ekibi geldi, cenaze çıkarıldı. Birkaç saat sokağı kapattılar. Adam gözaltına alındı." diye konuştu.