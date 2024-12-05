Şişli'de, yolda yalnız yakaladığı kadınların cep telefonlarını gasbeden şüpheli tutuklandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metrobüs durağı çevresindeki gasp olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Y.K. olduğunu belirledi.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli belirlenen adreste gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin yaptığı gasplar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, Y.K'nin yalnız yürüyen kadınları köşeye sıkıştırıp eşyalarını gasbettiği anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Şişli'de Cep Telefonu Gaspı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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