İstanbul'un Şişli ilçesinde bir kağıt toplayıcı konteynerin içerisinde başı olmayan kadın cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı.
Duatepe Mahallesi'nde kağıt toplayan bir kişi tarafından saat 20.45 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı. İncelemeler sırasında cesedin başının olmadığı ve kadına ait olduğu belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu - Son Dakika
