Şişli'de Emlak Ofisine Silahlı Saldırı: Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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Şişli'de Emlak Ofisine Silahlı Saldırı: Hasar Meydana Geldi

Şişli\'de Emlak Ofisine Silahlı Saldırı: Hasar Meydana Geldi

Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki bir emlak ofisine gece motosikletle gelen 2 kişiden biri, silahla 4 el ateş açarak ofise hasar verdi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri inceleme yaparak 4 mermi kovanı buldu. Şişli Belediyesi ekipleri olay yerinde temizlik çalışması yaptı. Polisler, emlak ofisinin sahibi Hüseyin Albin'in ifadesini almak için onu polis merkezine götürdü ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

29.05.2024 14:39
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Şişli'de bir emlak ofisine motosikletli 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda hasar meydana geldi.

Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki ofise gece motosikletle gelen 2 kişiden biri, silahla 4 el ateş açtı. Kurşunlar dükkanın camına isabet ederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Sabah ofisin kurşunlandığını gören bir esnaf, durumu emlak ofisinin sahibi Hüseyin Albin'e haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 4 mermi kovanı bulundu.

Daha sonra Şişli Belediyesi ekiplerince olay yerinde temizlik yapıldı.

Hüseyin Albin'i ifadesini alınmak için polis merkezine götüren polisler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Emlak Ofisine Silahlı Saldırı: Hasar Meydana Geldi - Son Dakika

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