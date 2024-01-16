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Şişli'de evinde ölü bulunan mühendisin 2 arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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Şişli'de evinde ölü bulunan mühendisin 2 arkadaşı gözaltına alındı

Teşvikiye Mahallesi'nde yaşayan mühendis Fatih Aksin, darbedildiğini belirterek yardım istedi. Arkadaşları eve geldiklerinde Aksin'in hareketsiz olduğunu fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Aksin'in hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Aksin'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki arkadaşı gözaltına alındı ve ifadelerinde Aksin'in dışarda darbedilmiş olarak eve geldiğini söyledi.

Şişli\'de evinde ölü bulunan mühendisin 2 arkadaşı gözaltına alındı
16.01.2024 - 03:33,  Güncelleme: 03:33
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Şişli'de evinde ölü bulunan mühendisin 2 arkadaşı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Teşvikiye Mahallesi Prof.Dr. Orhan Ersek Sokak'ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan mühendis Fatih Aksin (49), darbedildiğini belirterek, telefonla iki arkadaşını arayıp yardım istedi.

Eve gelen iki arkadaşı, Aksin'in yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aksin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Aksin'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aksin'in ölümüyle ilgili iki arkadaşı gözaltına alınarak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Aksin'in dışarda darbedilmiş olarak eve geldiğini, arkadaşlarının başında darp ve kan izleri gördüklerini söyledikleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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Teşvikiye, Fatih, Şişli, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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