 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şişli'de genel emniyet ve asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de genel emniyet ve asayiş denetimi yapıldı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde belgeleri eksik olan araç sürücülerine işlem yapılırken, KADES'e yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı ve yabancı uyruklu bir kişi emniyete götürüldü.

Şişli\'de genel emniyet ve asayiş denetimi yapıldı
27.12.2023 - 16:47,  Güncelleme: 16:48
Abone Ol

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilçe asayiş, güvenlik, yunus ve devriye ekiplerinin katıldığı 5 sabit noktada denetim yapıldı.

Denetimler sırasında belgeleri eksik olan bazı araç sürücüleri hakkında işlem yapılırken, Kadın Destek Uygulamasıyla (KADES) ilgili kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Polis, çalışma süresi geçmiş yabancı uyruklu bir kişiyi ise işlemleri yapılmak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Okmeydanı, Şişli, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de genel emniyet ve asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika


18:03
Feyyaz Uçar'ın 'Adaylarımızdan biri' dediği Sergen Yalçın'dan açıklama var Feyyaz Uçar'ın "Adaylarımızdan biri" dediği Sergen Yalçın'dan açıklama var
17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:55
ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı

Son Dakika
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:09:05. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de genel emniyet ve asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement