Şişli\'de genel emniyet ve asayiş denetimi yapıldı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilçe asayiş, güvenlik, yunus ve devriye ekiplerinin katıldığı 5 sabit noktada denetim yapıldı.

Denetimler sırasında belgeleri eksik olan bazı araç sürücüleri hakkında işlem yapılırken, Kadın Destek Uygulamasıyla (KADES) ilgili kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Polis, çalışma süresi geçmiş yabancı uyruklu bir kişiyi ise işlemleri yapılmak üzere emniyete götürdü.