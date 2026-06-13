ŞİŞLİ'de akşam saatlerinde yağışın ardından oluşan gökkuşağı, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da gün içerisinde aralıklarla süren yağışın ardından Şişli semalarında gökkuşağı oluştu. Yağışın sona ermesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan gökkuşağı, ilçe genelinden görüldü.
Son Dakika › Güncel › Şişli'de Gökkuşağı Güzelliği - Son Dakika
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