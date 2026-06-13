Şişli'de Gökkuşağı Güzelliği - Son Dakika
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Şişli'de Gökkuşağı Güzelliği

Şişli\'de Gökkuşağı Güzelliği
13.06.2026 22:10
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Yağmur sonrası Şişli'de oluşan gökkuşağı muhteşem manzaralar sundu.

ŞİŞLİ'de akşam saatlerinde yağışın ardından oluşan gökkuşağı, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da gün içerisinde aralıklarla süren yağışın ardından Şişli semalarında gökkuşağı oluştu. Yağışın sona ermesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan gökkuşağı, ilçe genelinden görüldü.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Şişli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Gökkuşağı Güzelliği - Son Dakika

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