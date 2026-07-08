Şişli'de Halk Otobüsü Kazası

Şişli'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün bir kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mecidiyeköy'de özel halk otobüsü, yol kenarındaki otomobilin yanında duran kişiye çarptı.
Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtta yaralanan kişinin yoldan geçen otobüs ile park halindeki otomobilin arasında kaldığı görülüyor.
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