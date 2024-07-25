Şişli'de Huzurlu Sokaklar Denetimi Yapıldı

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Şişli'de polis ekipleri ve zabıta görevlilerince "Huzurlu Sokaklar" denetimi yapıldı.

Teşvikiye Mahallesi Topağacı mevkisindeki eğlence mekanları ile ara sokaklarda yapılan uygulamaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerine bağlı personel ile zabıta görevlileri katıldı.

Denetimde mekanların belgeleri ve sokaktaki olası işgalleri kontrol edildi. Çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, çevreye rahatsızlık verenler uyarıldı.

Bu arada, Ihlamur Yolu Sokağı'ndaki denetimde basın mensuplarının görüntü almasına karşı çıkan bir mekan işletmecisi, polisleri tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.