Şişli'de Kayalar Düşerek Korku Yarattı - Son Dakika
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Şişli'de Kayalar Düşerek Korku Yarattı

Şişli\'de Kayalar Düşerek Korku Yarattı

Şişli'de yağış sonrası kayalar bir binanın önüne düştü; sakinler kalıcı önlem talep ediyor.

20.02.2025 12:46
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Şişli'de yağışın etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçalarının bir binanın önüne düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kuştepe Mahallesi Fidan Sokak'ta bulunan kayalık alandaki parçalar dün kentte etkili olan yağışın etkisiyle koptu.

Parçalar yaklaşık 15 metre yükseklikten, bir binanın giriş kapısının önüne düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri bina önüne güvenlik şeridi çekti.

Parçaların düşmesi ve bu sırada bir kedinin kaçması binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Önlem alınıp bu sorunun ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz"

Binanın yöneticisi Tayfun Göz, benzer durumların daha önce de defalarca yaşandığını söyledi.

Sorunun yıllardır sürdüğünü belirten Göz, "Kaya parçaları tepeden düştü, herkes korktu. Bu sorun 6-7 senedir devam ediyor. Defalarca bildirmemize rağmen buraya set örüp gidiyorlar. Biz bunu bildirmemize rağmen kimse gelip ilgilenmedi. İlk başta ses çıkıyor, sesten sonra kayalar aşağı iniyor. Bütün bina sakinleri de korkup dışarı çıkıyor. Önlem alınıp bu sorunun ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Binada oturan Yunus Demirci ise uzun süredir yaşanan bu sorunun şikayet etmelerine rağmen çözülmediğini dile getirdi.

Demirci, geçici çözüm olarak sadece taş örüldüğünü belirterek, "Ördükçe arkası da toprak doluyor, can tehlikesi var. Eve girerken kaçarak girdim, peşimden kayalar yuvarlandı. Yaşlı insanlar var, çok zaruri bir durum, kalıcı bir çözüm yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Kayalar Düşerek Korku Yarattı - Son Dakika

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