Şişli'de Kayıp Adam Aracında Ölü Bulundu

Şişli'de, hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi aracında ölü bulundu.

Bağcılar'da 4 Nisan'da polis merkezine müracaat eden Mehmet Çiftlikçi'nin (53) oğlu, babasıyla bir gün önce görüştüğünü ve bir daha kendisinden haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada Çiftlikçi'nin aracıyla evden ayrıldığını tespit eden ekipler, aracın Yedikuyular Caddesi'nde park halinde olduğunu belirledi.

Polis ekipleri araçta yaptıkları incelemede, Çiftlikçi'nin cansız bedenini buldu.

Yapılan kontrolde Çiftlikçi'nin cesedinde yara izi olmadığı anlaşıldı.

Polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde, 4 Nisan'da sabah erken saatlerde söz konusu caddeye park edilen araçtan kimsenin inmediği tespit edildi.

Mehmet Çiftlikçi'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.