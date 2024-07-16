Şişli'de Kıraathanede Cinayet: 2'si Çocuk 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şişli'de bir kişinin kıraathanede silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin 2'si çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece Bozkurt Mahallesi Dolapdere Caddesi'ndeki bir kıraathaneden intihar ihbarı alınması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, silahla başından vurulan Ahmet K'yi (22) hastaneye kaldırdı, ancak genç kurtarılamadı.

Görgü tanıklarının "intihar" dediği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis, cinayet şüphesi üzerine yoğunlaştı.

Ekipler, kıraathanedeki 2'si çocuk 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Ahmet K'nin cenazesinin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.