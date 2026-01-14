Şişli'de "Köklerden Geleceğe Türk Dünyası" Etkinliği Başladı

(İSTANBUL) - Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Köklerden Geleceğe Türk Dünyası" etkinliği başladı.

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Köklerden Geleceğe Türk Dünyası" etkinliğinin açılış programı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Şişli Kaymakamı ve Şişli Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen, KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda ilçedeki çeşitli okullardan katılan öğretmen ve öğrenciler de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türk Dünyası Vizyon Belgesi" ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Eğitimin Yüzyılı Vizyonu" doğrultusunda hazırlanan etkinlik, öğrencilerin Türk dünyasına ait ortak tarih, kültür, dil ve değerleri tanımalarını; bu köklü mirasın akademik, sanatsal ve kültürel çalışmalar aracılığıyla farkındalık yaratmasını amaçlıyor.

"Geçmişinizle bağınızı güçlü tutmak zorundasınız"

Şişli'de bir otelde gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, geçmişiyle bağını koparan bir milletin geleceğe vizyon belirlemesinin, gelecekte söz sahibi olmasının mümkün olmayacağını ifade etti. Kaya, "Öncelikle geçmişinizle bağınızı güçlü tutmak zorundasınız. Geçmişinizden güç almak zorundasınız ve bununla her daim onur ve gurur duymak zorundasınız. Biz, Türk milleti olarak binlerce yıldır her dönemde dünyada söz sahibi olmuş; insani değerleriyle, hoşgörüsüyle, kahramanlıkları ve cesaretiyle dünya milletlerine örnek olmuş bir milletin mensupları olmaktan da her daim onur duyduk" diye konuştu.

"Türk dünyasının geçmişten geleceğe kurduğu gönül köprüsünün merkezindeyiz"

Şişli Kaymakamı ve Şişli Belediye Başkan Vekili Ertürkmen ise ortak tarihiyle, diliyle ve kültürüyle Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan Türk dünyasının önemine vurgu yaparak, "Bugün burada tarihi, kültürü, dili ve gönlü ortak bir medeniyetin çocukları olarak yeniden birbirimize selam veriyoruz. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan Türk dünyasının geçmişten geleceğe kurduğu gönül köprüsünün tam da merkezindeyiz. Mehmet Emin Yurdakul'un dediği gibi, 'Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur; sinem, özüm ateş ile doludur.' Bu iki mısra bize, Türk'ün hissiyatını güzel bir şekilde dile getirir. Tarihte, kültürde ve dilde birlik, ailemizi bir arada tutan yapı taşlarıdır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik ziyaretçilere açık olacak

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapılırken, etkinliğin açılış kurdelesi kesildi. Kaya ve Ertürkmen ile protokol üyeleriyle birlikte etkinlik alanındaki öğrenci stantlarını gezerek, sergilenen çalışmaları inceledi. Etkinlik kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan, tematik stantlarla tanıtıldı. İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerin aktif katılımıyla hazırlanan stantlarda; afişler, görsel materyaller, kültürel sunumlar, öğrenciler tarafından hazırlanan bildiriler ve sanatsal çalışmalar sergilendi.

Etkinlik iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Etkinlik kapsamında öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan sunumlar, kültürel anlatımlar ve performanslar izleyicilerle buluşacak.