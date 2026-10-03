Şişli'de market denetiminde tarihi geçmiş ürünler toplatıldı, kantinler uyarıldı - Son Dakika
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Şişli'de market denetiminde tarihi geçmiş ürünler toplatıldı, kantinler uyarıldı

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Şişli\'de market denetiminde tarihi geçmiş ürünler toplatıldı, kantinler uyarıldı
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Şişli Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde son kullanma tarihi ve fiyat denetimi yaptı. Tarihi geçmiş ürün satan işletmelere idari işlem uygulanıp ürünler toplatıldı; yasak ürün satan okul kantinleri uyarıldı.

İSTANBUL Şişli Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince marketlere yönelik denetim yaptı. Denetmilerde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri sattığı belirlenen işletmelere idari işlem uygulandı.

Şişli Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde denetimlerini sürdürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde raflarda yer alan ürünlerin son kullanma tarihleri incelenirken, ürünlerin uygun saklama koşullarında muhafaza edilip edilmediği denetlendi. Ayrıca denetimlerde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı da kontrol edilerek, tüketiciyi yanıltabilecek uygulamaların önüne geçiliyor. Ekipler, Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bazı zincir market şubelerine yönelik yaptıkları denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünlerin satışının yapıldığını tespit etti. Söz konusu marketlere idari işlem uygulanırken, tarihi geçmiş ürünler imha edilmek üzere toplatıldı. Ayrıca reyon etiketi ve kasa fiyat uyuşmazlığı tespit edilen işletmeler hakkında da gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Ticaret Müdürlüğüne sevk işlemleri gerçekleştirildi.

OKUL KANTİNLERİNE DENETİM

Öte yandan öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde yapılan kontrollerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri tek tek incelendi. Zabıta ekipleri tarafından çocukların sağlığına zarar verebilecek; ilgili bakanlıklar tarafından da satışı yasaklanan enerji içecekleri, cips ve gazlı içecekler gibi ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Satışı yasak olan ürünlerin tespit edildiği kantinler ekipler tarafından uyarıldı.

Kaynak: DHA
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