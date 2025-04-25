Şişli'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Şişli'de tünelde iki araca ve kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli Beşiktaş yönünde ilerleyen 21 yaşındaki Samet Söztutan'ın kullandığı motosiklet, 2 araca ve kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Söztutan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.