Şişli'de Motosikletli Sürücüye Cezası: 50 Bin Lira

Şişli'de motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli'de arkasında yolcu olan bir motosikletlinin akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yakalanan İ.Ö.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 50 bin lira idari para cezası kesildi.
Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, motosiklet de 60 gün boyunca trafikten men edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?