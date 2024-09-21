Şişli'de Motosikletten Açılan Ateşle Yaralanma

Güncel

Şişli'de kaldırımda beklediği sırada motosikletten açılan ateşle silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Teşvikiye Caddesi'nde gece saatlerinde kaldırımda bekleyen bir kişiye, yoldan geçen ve plakası belirlenemeyen motosikletli şüphelilerce ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Açılan ateş sonucu yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.