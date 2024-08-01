Şişli'de Narkotik Uygulamasında Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Şişli'de düzenlenen narkotik uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kuştepe bölgesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Şişli Asayiş ve Çocuk Büro amirliklerinden 79 personelle "narkotik dar alan" uygulaması yapıldı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen kişilerin üst araması sırasında üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi ile haklarında arama kararı olan 2 kişi gözaltına alındı.

Bir ruhsatsız silahın ele geçirildiği uygulamada 415 kişinin Genel Bilgi Toplama kontrolü yapıldı, 107 araç denetlendi, 13 sürücüye idari para cezası kesildi.