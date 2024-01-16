 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şişli'de NARVAS Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı, 6 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de NARVAS Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı, 6 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul Şişli'de uyuşturucuyla mücadele programı NARVAS kapsamında Kuştepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen dar alan denetiminde, arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı ve bir şüpheliden 6 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şişli\'de NARVAS Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı, 6 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
16.01.2024 - 09:51,  Güncelleme: 09:53
Abone Ol

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de uyuşturucuyla mücadele programı NARVAS kapsamında Kuştepe Mahallesi'nde dar alan denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 3 kişi, yakalanırken, bir şüphelide de 6 gram uyuşturucu bulundu.

Şişli'de uyuşturucuyla mücadele programı NARVAS (Narkotik Veri Analiz Sistemi) kapsamında Kuştepe Mahallesi'nde 20.00 sıralarında Narkotik-Asayiş Dar Alan denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında mahallenin giriş çıkışlarında denetim noktaları oluşturuldu. Şüpheli araçlar ve kişiler durdurularak arandı. Kimlik kontrolleri yapıldı. Denetimlerde, araması bulunan 3 kişi ile 6 yoklama kaçağı yakalandı.  Bir şüphelide de 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Narkotik, Şişli, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de NARVAS Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı, 6 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:34:15. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de NARVAS Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı, 6 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement