Şişli\'de NARVAS Programı Kapsamında Uyuşturucu Operasyonu

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ŞİŞLİ'de uyuşturucuyla mücadele programı NARVAS kapsamında Kuştepe Mahallesi'nde dar alan denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 3 kişi, yakalanırken, bir şüphelide de 6 gram uyuşturucu bulundu.

Şişli'de uyuşturucuyla mücadele programı NARVAS (Narkotik Veri Analiz Sistemi) kapsamında Kuştepe Mahallesi'nde 20.00 sıralarında Narkotik-Asayiş Dar Alan denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında mahallenin giriş çıkışlarında denetim noktaları oluşturuldu. Şüpheli araçlar ve kişiler durdurularak arandı. Kimlik kontrolleri yapıldı. Denetimlerde, araması bulunan 3 kişi ile 6 yoklama kaçağı yakalandı. Bir şüphelide de 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.