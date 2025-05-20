Şişli\'de Rastgele Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

ŞİŞLİ'DE sokakta elindeki silahla rastgele ateş eden bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay akşam saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta elindeki silahla rastgele ateş açan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.T. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede yaralanan kimsenin olmadığı, sokaktaki araçlarda hasar oluştuğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.