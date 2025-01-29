Şişli'de Restorana Silahlı Saldırı

Şişli'de restorana silahla ateş açarak kaçan 2 şüpheli, Küçükçekmece'de yakalandı.
Esentepe Mahallesi Salih Tozan Sokak'taki restoranın camlarına 24 Ocak Cuma günü silahla ateş eden 2 şüpheli kaçtı.
Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler İ.B. ve A.D'yi Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 2 farklı adreste yakaladı.
Adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 45 fişek ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'umuzun huzuruna kasteden şehir eşkıyalarına geçit yok." ifadesi kullanıldı.
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