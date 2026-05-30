Şişli\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 8 Gözaltı

ŞİŞLİ'de bir iş yerinde kız meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada Doğuş Cebeci (29), başına isabet eden 2 kurşun ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 10 kurşunla hayatını kaybetti. Kavgada Emre Ş. bacağından yaralandı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında olayın taraflarının da bulunduğu 1'i çocuk 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Olay, 26 Mayıs Salı günü saat 01.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir iş yerinde bulunan Doğuş Cebeci ile Emircan K. (26) arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Görgü tanıkları Emre M. ve Arda Can K.'nın da bulunduğu iş yerinde kısa sürede büyüyen tartışmaya, Emircan K. ile birlikte hareket ettiği belirlenen A.İ.K. ve Emre Ş. de dahil oldu. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine ateş açtı.

BAŞINA 2 VÜCUDUNA 10 KURŞUN İSABET ETTİ

Çıkan silahlı kavgada Emre Ş. sağ bacağından yaralandı. Yaralı halde 34 EK 2337 plakalı araçla olay yerinden ayrılan Emre Ş., daha sonra hastaneye kaldırıldı. Doğuş Cebeci ise başına isabet eden 2 kurşun ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 10 kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Cebeci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OLAY YERİNDE 2 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında olay yerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin M.U.'ya ait araçla olay yerinden ayrılarak Çatalca yönüne gittiklerini belirledi.

ÇATALCA'DA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında yaralı şüphelilerin Çatalca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda olay yerinde bulunan ve şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen 1'i çocuk 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda Emircan K. ile Doğuş Cebeci arasında kız meselesinden kaynaklanan husumet bulunduğu belirlendi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı; 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.