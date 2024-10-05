Şişli'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı

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Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 4'ü o sırada yoldan geçen olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vali Konağı Caddesi'ndeki restoranda yemek yiyen iki grup arasında tartışma çıktı. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen tarafların tartışması, restoran dışında silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla karşılıklı ateş açılması sonucu o sırada yoldan geçen 1'i Rus vatandaşı 4 kişi ile taraflardan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Polis, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.