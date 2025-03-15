Şişli'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Şişli'de bir kişi, tadilat için gittiği daireden çıktığı sırada silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir rezidanstaki daireye tadilat amacıyla gelen Taştan K, malzeme almak için sokakta park halindeki aracının yanına gitti.

Bu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Taştan K'yi silahla vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Taştan K, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.