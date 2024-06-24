Şişli'de Taciz İddiasıyla Adliyeye Sevk Edilen Korsan Taksi Şoförü Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli'de Taciz İddiasıyla Adliyeye Sevk Edilen Korsan Taksi Şoförü Serbest Bırakıldı

Şişli\'de Taciz İddiasıyla Adliyeye Sevk Edilen Korsan Taksi Şoförü Serbest Bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bir kadının korsan taksi şoförü tarafından taciz edildiği iddiasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, tacize uğrayan kadının yaralandığı ve şüphelinin korsan taşımacılık yaptığı belirlendi. Tacizci şoföre ceza uygulanırken, taciz edilen kadına da para cezası kesildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.06.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de yolcusunu taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen korsan taksi şoförü, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İsranbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Caddesi D-100 Karayolu istikametinde, bir kadının otomobilde taciz edildikten sonra yola düştüğü iddialarına ilişkin sosyal medyada görüntüler yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, korsan taksicilik yapan E.A'nın aracına yolcu olarak binen A.A'nın, taciz edilmesi üzerine hareket halindeki otomobilden inmeye çalıştığı ve bu sırada yaralandığı belirlendi.

Polis ekipleri, gözaltına aldıkları E.A'ya korsan taşımacılıktan 32 bin 233 lira cezası uygularken, şüphelinin aracını da trafikten men etti.

Ekipler, taciz edilen A.A'ya da korsan taşımacılıktan faydalandığı için 2 bin 143 lira para cezası kesti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel taciz", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından adiyeye sevk edilen E.A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şişli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Taciz İddiasıyla Adliyeye Sevk Edilen Korsan Taksi Şoförü Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:34:02. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de Taciz İddiasıyla Adliyeye Sevk Edilen Korsan Taksi Şoförü Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement