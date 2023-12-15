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Şişli'de takla atan otomobil sürücüsü kaçtı - Son Dakika
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Şişli'de takla atan otomobil sürücüsü kaçtı

Şişli'de refüje çarparak takla atan otomobil sürücüsü, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

15.12.2023 - 10:53,  Güncelleme: 10:58
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ŞİŞLİ'de refüje çarparak takla atan otomobil sürücüsü aracını bırakıp gitti. Polis ekipleri sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 61 LK 187 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje çarparak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Aracından kendi imkanlarıyla çıkan sürücü iddiaya göre, sağlık ekiplerinin yardımını kabul etmedi. Hafif yaralı sürücü polis ekiplerinin gelmesini beklemeden siyah bir otomobile binerek olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

"ARABAYA BİNEREK GİTTİ"

Kazayı gören İmdat Kahraman "Ben otobüsteydim. Gözümüzün önünde refüje çarparak takla attı. Sonra aracın içinden kendi imkanlarıyla çıktı. Telefon etti. Köprü altında bir arabaya binerek gitti. Kendinde değildi ama kendie geldi.Ambulansı kabul etmedi" dedi.Görgü tanığı Mehmet Güney ise "Bu arkadaş süratli geldi. Buradaki demire çarparak takla attı. Hal ve hareketleri dengesizdi. Köprünün altında bir araca bindi ve gitti. Arabayı bırakıp kaçtı gitti" diye konuştu.

Şişli\'de takla atan otomobil sürücüsü kaçtı
Kaynak: DHA
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