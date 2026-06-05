Şişli'de Taksi Şoförü Darp Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişli'de Taksi Şoförü Darp Edildi

05.06.2026 05:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de yolcusuyla tartışan taksi şoförü ağır yaralandı, yoğun bakımda tedavi altında.

İstanbul'un Şişli ilçesinde yolcusu olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından darp edilen taksi şoförü ağır yaralandı.

Mecidiyeköy Merkez Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 TAC 85 plakalı taksi sürücüsü Erdal Çiçek ile ismi öğrenilemeyen erkek yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Otomobili yolun sağına çekerek taksiden inen Çiçek ile yolcu arasında çıkan kavgada sürücü kalp krizi geçirdi.

Yoldan geçen diğer taksiciler ve vatandaşlar tarafından kalp masajı yapılan Çiçek, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçmak isteyen erkek şahıs ise çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren taksicinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Taksiciler hastane önüne gelerek destek verdi

Arkadaşlarına destek vermek için hastane önüne gelen diğer taksiciler ise duruma tepki gösterdi.

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının sağlığı için dua ettiklerini söyledi.

Taksilerinde kimleri taşıdıklarını bilmediklerini belirten Dündar, şöyle konuştu:

"Aracında Azrail'ini taşıyan meslek haline geldik. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, araç içinde başlayan kavga araç dışına taşıyor. Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vuruyor. Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor. Kalp masajı yapılarak hastaneye yetiştirilmeye çalışılıyor. Biz de buradayız, hayırlı haberlerini bekliyoruz."

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Şişli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Taksi Şoförü Darp Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Parkta kanlı infaz Kurşun yağdırıp kaçtı Parkta kanlı infaz! Kurşun yağdırıp kaçtı
İngiliz vekilden Elon Musk’a dava Sebebi Grok’un oluşturduğu skandal fotoğraflar İngiliz vekilden Elon Musk'a dava! Sebebi Grok'un oluşturduğu skandal fotoğraflar
Şanlıurfa’da silahlı kavga Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Şanlıurfa'da silahlı kavga! Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

23:32
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım
22:37
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli’den samimi sohbet
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet
21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:46
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 05:48:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Şişli'de Taksi Şoförü Darp Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.