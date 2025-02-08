Şişli'de Uyuşturucu Ticareti: Beton Kalıpların İçinde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şişli'de Uyuşturucu Ticareti: Beton Kalıpların İçinde Ele Geçirildi

Şişli\'de Uyuşturucu Ticareti: Beton Kalıpların İçinde Ele Geçirildi

Şişli'de, beton kalıplarının içerisinde uyuşturucu hap ticareti yapan 3 şahıs yakalandı. Polis, yaptığı operasyonda 2 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

08.02.2025 09:17  Güncelleme: 09:25
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ŞİŞLİ'de çimento dökerek oluşturdukları beton kalıpların içerisinde uyuşturucu hap ticareti yapan şüpheliler, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Çekiçle kalıpları tek tek kıran polis, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan çok sayıda hap, çok miktarda kokain ve esrar ele geçirdi. Uyuşturucu alanlarla şüphelilerin, '3 kalıp gönder' şifresiyle anlaştıkları ortaya çıktı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Ocak'ta Yenişehir Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Recep Yaşar C. (27), Recep B. (26) ve Musa S.'yi (23) durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını yapan polis, 102 gram esrar ile 41 bin lira ele geçirdi. Olayla ilgili çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamera çalışmasında, şüphelilerden Musa S.'nin Şişli Eskişehir Mahallesi'nde bir adresten çıktığını tespit etti.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Bunun üzerine adrese giden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolapların içerisindeki poşetlerde 695 gram esrar, 775 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet şarjör, 34 adet mermi, çok sayıda uyuşturucu koymakta kullanılan kilitli poşet ve streç film ele geçirdi. Aramalar sırasında polisin dikkatini evde bulunan beton kalıpları çekti. Çekiç yardımıyla kalıpları tek tek kıran polis, içerisine gizlenmiş toplamda 288 adet ekstazi hap ele geçirdi.

'3 KALIP GÖNDER'

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin toplamda 2 milyon lira olduğu öğrenildi. Aramaların ardından gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 3 şüphelinin poliste toplamda 15 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Recep Yaşar C. (27) ve Recep B. (26) çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Musa S. (23) ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Müşterilerle şüphelilerin telefonla ya da mesajlaşma progmanıyla '3 kalıp gönder' diyerek anlaştıkları ve uyuşturucu ticareti yaptıkları ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Uyuşturucu Ticareti: Beton Kalıpların İçinde Ele Geçirildi - Son Dakika

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