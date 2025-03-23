Şişli'de Vatandaşlardan Kayyuma Tepki Gösterisi - Son Dakika
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Şişli'de Vatandaşlardan Kayyuma Tepki Gösterisi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından vatandaşlar, kayyum atanmasına karşı Şişli Belediyesi önünde toplanarak protesto eylemi düzenledi. Katılımcılar, seçilmiş yöneticilere destek vererek, demokrasi taleplerini dile getirdi.

23.03.2025 20:08  Güncelleme: 23:08
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Haber: Beril KALELİ/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından Şişlili vatandaşlar, Şişli Belediyesi önüne gelerek karara tepki gösterdi. ANKA'nın mikrofon uzattığı vatandaşlardan bazıları duygularını ifade ederken göz yaşlarını tutamadı. Bir vatandaş, "Şu arkamdaki polisler, onlar bizim evlatlarımız. Burada bu insanları böyle birbirine koymak nedir? Yazık günah değil mi? Ülkemiz ne hale gelmiş" şeklinde konuştu. Bir diğer vatandaş ise arkasında duran çocukları göstererek, "Şu çocukları gördükçe ağlamam geliyor. Neyin hesabını yapıyorlar. Halk seçmişse, saygı duyacaksın. Bugün siz gelirsiniz, yarın bunlar gelir, hükümetler böyle kalmaz. Ama, herşeyin Türkiye için olması lazım, vatandaşlar için olması lazım. Şu gençlere nasıl bir ülke bırakacağız" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından Şişlili vatandaşlar seçilmiş belediye başkanı Şahan'a destek olmak ve kayyum atanmasına tepki göstermek amacıyla Şişli Belediyesi önünde bir araya geldi. ANKA, belediye önündeki vatandaşlara mikrofon uzattı.

Vatandaşların ifadeleri şu şekilde:

"Şu anda sözün bittiği yerdeyiz. Şimdi şu arkamdaki polisler, onlar bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımız üniversite öğrencileri. Burada bu insanları böyle birbirine koymak nedir? Yazık günah değil mi? Üzülüyorum, ülkemiz ne hale gelmiş. Bunlara hiç gerek yoktu. Güzelim ülke..."

"Ne diyeyim, içim yanıyor. Şu çocukları gördükçe ağlamam geliyor. Seçilmiş bir başkanımız var. Bunlar kanunun verdiği bir şekilde seçildiler. Bu şekilde olmaması lazım. Neyin hesabını yapıyorlar. Halk seçmişse, saygı duyacaksın. Bugün siz gelirsiniz, yarın bunlar gelir, hükümetler böyle kalmaz. Ama, herşeyin Türkiye için olması lazım, vatandaşlar için olması lazım. Benim 2 tane çocuğum var. Şimdi düşünüyorum, nasıl bir Türkiye bırakacağım. Ben 62 yaşına gelmişim, ölsem de fark etmez ama onların geleceğini düşünmek zorundayım. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Şu gençlere nasıl bir ülke bırakacağız. Yeter, bu baskılar yeter bıktık."

"Haksız, hukuksuz bir şekilde alındığı için hepimiz ona destek olmak için buradayız. Çocuklarımızın geleceği için, torunlarımızın geleceği için burada nöbetteyiz. Bu şekilde direndiğimiz sürece kazanacağız"

"Çok üzgünüz, başkanımız çok çalışkan, çok iyi. Zaten, işini yaptığı için geldi bunlar başına. Halka çok iyi hizmet etti, çok memnunuz. İhtiyacı olanlara yardım yaptı. Çok haksızlığa uğradı, çok üzgünüz. Yazıklar olsun diyorum bu ülkeyi yönetenlere"

"Seçim yapmasınlar o zaman, direkt kendileri atasınlar. Bu nedir, bıktık. Terörist olur mu Resul Emrah Şahan'dan. Başka yerde arayacaksın teroristi. Ayıp, insan utanuyor gerçekten. Bıktık. Yeter."

"Söylenecek çok birşey yok. Gelişmeler hepimiz için oldukça üzücü. Hakkımızı aramaya buradayız. Umarım daha güzel bir yarına uyanırız."

"Demokrasiyi geri istiyoruz. İnşsallah bir an önce herşey güzel olur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Vatandaşlardan Kayyuma Tepki Gösterisi - Son Dakika

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