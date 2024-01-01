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Şişli'de Yılbaşı Kutlamaları: Bardak Atma ve Nar Kırma Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Şişli'de Yılbaşı Kutlamaları: Bardak Atma ve Nar Kırma Geleneği Devam Ediyor

Şişli'de yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmezi haline gelen sokağa bardak atma ve nar atma geleneği bu yılda devam etti. Kurtuluş'ta saatler 00.00'ı gösterdiğinde esnaflar yeni yılın bereketli geçmesi için sokakta nar kırarken vatandaşlar ise camlardan tencere ve tavalara vurarak yeni yıla girdi. Şişli'de yılbaşında sokağa bardak atma geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Kurtuluş Mahallesi'nde saatler 00.00'ı gösterdiğinde camlara çıkan vatandaşlar sokağa bardak atıp, tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak yeni yıla girdi. Esnaflar ise 2024 yılının bereketli geçmesi için dükkanlarının önünde nar kırma geleneğini sürdürdü.

01.01.2024 - 00:50,
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ŞİŞLİ'de yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmezi haline gelen sokağa bardak atma ve nar atma geleneği bu yılda devam etti. Kurtuluş'ta saatler 00.00'ı gösterdiğinde esnaflar yeni yılın bereketli geçmesi için sokakta nar kırarken vatandaşlar ise camlardan tencere ve tavalara vurarak yeni yıla girdi.

Şişli'de yılbaşında sokağa bardak atma geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Kurtuluş Mahallesi'nde saatler 00.00'ı gösterdiğinde camlara çıkan vatandaşlar sokağa bardak atıp, tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak yeni yıla girdi. Esnaflar ise 2024 yılının bereketli geçmesi için dükkanlarının önünde nar kırma geleneğini sürdürdü.

Şişli\'de Yılbaşı Kutlamaları: Bardak Atma ve Nar Kırma Geleneği Devam Ediyor
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Şişli'de Yılbaşı Kutlamaları: Bardak Atma ve Nar Kırma Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de Yılbaşı Kutlamaları: Bardak Atma ve Nar Kırma Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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