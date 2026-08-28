Şişli'de Yol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişli'de Yol Tartışması Kanlı Bitti

Şişli\'de Yol Tartışması Kanlı Bitti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minibüs şoförü ve motosiklet sürücüsü arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 tutuklandı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – ŞİŞLİ'de minibüs şoförü Sertaç K. (29) ile motosiklet sürücüsü Servan E. (23) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya dahil olan minibüs şoförünün kardeşi Yasin K. (38), Servan E.'yi 3 kez bıçakladı. Yasin K. tutuklanırken, Sertaç K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavga ve bıçaklanma anları kameraya yansıdı.

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 13.50 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü Sertaç K. ile motosiklet sürücüsü Servan E. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen Sertaç K.'nin kardeşi Yasin K. de kavgaya dahil oldu. Yasin K., Servan E.'yi sol karın ve koltuk altı bölgesinden 3 kez bıçakladı.

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Servan E., daha sonra Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Servan E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sertaç K. ile Yasin K.'yi emniyete götürdü. Diğer yandan Yasin K.'nin poliste 1, Servan E.'nin ise 8 geliş kaydı bulunduğu belirtildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olayda kullanılan yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki bıçak da ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin K., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Minibüs şoförü Sertaç K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların kavga ettiği ve Servan E.'nin bıçaklandığı anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Yol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İslami NATO“ genişliyor Bir ülke daha davet gitti "İslami NATO" genişliyor! Bir ülke daha davet gitti
İBB’den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri
“Paranız terör örgütüne gidecek“ deyip kandırdılar "Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar
Yeni Parti’nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler

12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:40
UEFA kulüp sıralaması güncellendi İşte zirvedeki Türk takımı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
10:27
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 12:48:58. #7.13#
SON DAKİKA: Şişli'de Yol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement