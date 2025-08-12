Şişli'de Yumruklu Kavga Kaydedildi

Şişli'de iki kişi arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurtuluş Caddesi'nde bulunan bir otopark girişinde dün akşam saatlerinde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirine yumruk atmaya başladı. Sonrasında, taraflardan biri diğerini yere yatırıp yumruklayarak darbetti.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga edenlerden biri taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.