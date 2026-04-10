Sitovo'dan Silivri'ye Gelen Öğrenciler Türam'ı Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bulgaristan Sitovo'dan gelen öğrencileri, Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde (TÜRAM) ağırladı. Üretimin her aşamasını uygulamalı olarak deneyimleyen gençlere seslenen Balcıoğlu, "Tarım yalnızca bir üretim faaliyeti değil; bir kültür, emek ve gelecek meselesidir" dedi.

Silivri Belediyesi'nin tarımsal kalkınma ve eğitim vizyonunun merkezi olan TÜRAM, uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bulgaristan'ın Sitovo kentinden gelen konuk öğrenciler, Silivrili akranlarıyla bir araya gelerek toprağın bereketine tanıklık etti. Ziyaret kapsamında öğrenciler; yazlık sebze tohumlarının ekimi, yerel tohumların tasnifi ve fidelerin toprakla buluşma sürecini uzmanlar eşliğinde deneyimledi.

Yazlık sebze tohumlarının ekiminden yerel tohumların dağıtımına, fide dikiminden tohumun tarlaya uzanan yolculuğuna kadar üretimin her aşamasını hep birlikte deneyimlediklerini kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Öğrendiğimiz ve paylaştığımız çok kıymetli bir etkinlik gerçekleştirdik. Toprağın bereketini, üretimin değerini ve yerel tohumlarımızın önemini gençlerimize uygulamalı olarak anlatırken; tarımın yalnızca bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda kültür, emek ve gelecek meselesi olduğunu bir kez daha gördük. Bu güzel buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizin öğrenme azmi ve heyecanının daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.