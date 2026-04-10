Sitovo'dan Silivri'ye Gelen Öğrenciler Türam'ı Ziyaret Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 10:07  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bulgaristan Sitovo'dan gelen öğrencileri, Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde (TÜRAM) ağırladı. Üretimin her aşamasını uygulamalı olarak deneyimleyen gençlere seslenen Balcıoğlu, "Tarım yalnızca bir üretim faaliyeti değil; bir kültür, emek ve gelecek meselesidir" dedi.

Silivri Belediyesi'nin tarımsal kalkınma ve eğitim vizyonunun merkezi olan TÜRAM, uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bulgaristan'ın Sitovo kentinden gelen konuk öğrenciler, Silivrili akranlarıyla bir araya gelerek toprağın bereketine tanıklık etti. Ziyaret kapsamında öğrenciler; yazlık sebze tohumlarının ekimi, yerel tohumların tasnifi ve fidelerin toprakla buluşma sürecini uzmanlar eşliğinde deneyimledi.

Yazlık sebze tohumlarının ekiminden yerel tohumların dağıtımına, fide dikiminden tohumun tarlaya uzanan yolculuğuna kadar üretimin her aşamasını hep birlikte deneyimlediklerini kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Öğrendiğimiz ve paylaştığımız çok kıymetli bir etkinlik gerçekleştirdik. Toprağın bereketini, üretimin değerini ve yerel tohumlarımızın önemini gençlerimize uygulamalı olarak anlatırken; tarımın yalnızca bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda kültür, emek ve gelecek meselesi olduğunu bir kez daha gördük. Bu güzel buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizin öğrenme azmi ve heyecanının daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:39:38. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.