Sivas Barajları Doldu, Çiftçilerin Yüzü Güldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Barajları Doldu, Çiftçilerin Yüzü Güldü

Sivas Barajları Doldu, Çiftçilerin Yüzü Güldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pusat-Özen ve İmranlı barajlarının dolmasıyla Sivas'ta çiftçiler suya kavuştu, tarımda bereket arttı.

Sivas'ta yüzde 100 doluluğa ulaşan Pusat-Özen ve İmranlı barajlarındaki su, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Pusat-Özen Barajı'ndan Hafik ilçesindeki, İmranlı Barajı'ndan da Zara ilçesindeki tarım arazilerine kapalı iletim hattıyla su aktarılıyor.

Kuraklık nedeniyle önceki yıllarda su tahliyesinde kısıtlamalara gidilen iki barajın son yağışlarla tam doluluğa ulaşması, çiftçileri sevindirdi.

Çiftçilik yapan Arda Esen, AA muhabirine, Sivas'ın Hafik ilçesinde 500 dönümü sulu olmak üzere bin dönüm arazide tarım yaptığını söyledi.

Kuraklık nedeniyle 2024 ve 2025'te sulu tarımda kısıtlamaya gidildiğini anlatan Esen, "2026 yılında yaşanan bolluk ve bereketle birlikte yağışlar arttı. Barajlarımızın doluluk seviyesinin yükselmesiyle boru hatları tekrar sulamaya açıldı. Hafik ilçemizde ağırlıklı olarak patates, ayçiçeği ve şeker pancarı gibi ürünlerin ekimini yapıyoruz. Bu sene bolluk ve bereketle, gerek barajların dolması gerekse kapalı sulama sistemimiz sayesinde sulama işlemlerimizi gayet kaliteli, verimli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz." dedi.

Barajların yaklaşık 493 kilometrelik boru hattıyla bağlanan geniş bir sulama alanı bulunduğunu aktaran Esen, "Bu sayede Sivas genelindeki çiftçilerimize önemli bir sulama imkanı sağlandığını düşünüyorum. Ayrıca kapalı sistem sayesinde su buharlaşıp kaybolmadığı için barajlardaki suyu, bol ve verimli bir şekilde tarlalarımıza ulaştırabiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, İmranlı, Güncel, Sivas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Barajları Doldu, Çiftçilerin Yüzü Güldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de ilk 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı Türkiye'de ilk; 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
Macaristan Başbakanı’na canlı yayında tükürüklü saldırı Macaristan Başbakanı'na canlı yayında tükürüklü saldırı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi
Hava aracı turistlerin üzerine düştü Hava aracı turistlerin üzerine düştü
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit

15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:22
YENİ Parti sonrası Meclis’te sil baştan değişim Taşlar yerinden oynayacak
YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:43
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 15:20:08. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas Barajları Doldu, Çiftçilerin Yüzü Güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.