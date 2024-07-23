Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uzun, mesajında tarafsız ve özgür bir basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayarak, basının toplumun doğru ve güvenilir habere ulaşmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, basın mensuplarının özverili çalışmalarını takdir ederek, basın şehidi İsmail Güneş ve diğer gazetecilere Allah'tan rahmet diledi ve hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni etti.

23.07.2024 13:01
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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, tarafsız ve özgür bir basının varlığının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Hızla gelişen kitle iletişim araçları ile etkenliği her geçen gün artan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşlarının önemine dikkati çeken Uzun, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bölge ve dünyadaki gelişmeler hakkında bizi bilgilendirerek vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok görev ve sorumlulukları üstlenmektedir. Özellikle sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğine karşı toplumun doğru ve güvenilir habere ulaşmasında basınımızın varlığı önemli yer teşkil etmektedir. İlkeli, tarafsız, doğru ve özverili görev ifa eden basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum. Bu vesileyle basın şehidi İsmail Güneş kardeşimiz başta olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm gazetecilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum."

Kaynak: AA

İsmail Güneş, Adem Uzun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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