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Sivas Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği Veriyor - Son Dakika
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Sivas Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği Veriyor

Sivas Belediyesi, aylık geliri 11 bin 402 lira ve altında olan ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin lira yakacak desteği sağlayacak. Başvurular 15 Aralık'ta sona erecek.

Sivas Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği Veriyor
11.12.2023 - 19:07,
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Sivas Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin lira yakacak desteğinde bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneğini ziyaret ederek yardımlar hakkında bilgi verdi.

Aylık geliri 11 bin 402 lira ve altında olan tüm ailelerin yakacak desteğinden faydalanabileceği, yardım için müracaatların başladığını aktaran Bilgin, belediyenin resmi internet sitesinden yapılan başvuruların 15 Aralık Cuma günü mesai bitiminde son bulacağını belirtti.

Bilgin, yardımların 1000'er lira olmak üzere 2024 yılının ilk 3 ayında verileceğini dile getirerek, "Pandemi ile başlayan süreçte ilk defa 2021 yılında 6 bin ailemize 500'er lira olmak üzere toplamda 3 milyon lira yakacak giderlerine destek olmuştuk. 2022 yılında ise 6 bin 952 aileye ocak, şubat ve mart aylarında 300'er lira olmak üzere toplamda 6 milyon 256 bin 800 lira nakit destek ödemesi yaptık." ifadelerini kullandı.

Yakacak yardımının geçen yılda devam ettiğini hatırlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"2023 yılında 4 bin 157 aileye yine yılın ilk 3 ayında 500'er lira olmak üzere toplamda 6 milyon 235 bin 500 lira ödeme sağladık. 2024 yılı itibariyle bugünden geçerli olmak üzere müracaatlarımızı başlatıyoruz. Milletimizin bize emanet ettiği bütçeyi her alanda rantabl şekilde kullanarak hemşehrilerimizin dert ve sorunları çözmek adına çalışıyoruz. Bu yıl farklı bir alanda yine hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösterdik. Sivas merkezde ikamet eden üniversiteyi ilk defa kazanan öğrencilerimizi de unutmayarak onların ve ailelerinin yanında yer almak istedik. İlk taksitlerini ödedik. İkinci taksitlerin de şubat ayı içerisinde hesaplarına aktaracağız. Toplamda 4 bin lira eğitim desteğinde bulunuyoruz."

Kaynak: AA
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