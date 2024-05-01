Sivas Belediyesi Kene, Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Yaptı - Son Dakika
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Sivas Belediyesi Kene, Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Yaptı

Sivas Belediyesi Kene, Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Yaptı

Sivas Belediyesi, yaz aylarında halkın sıkıntı yaşamaması amacıyla kene, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, dere yatakları, mesire alanları, parklar, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları ve çöp konteynerlerinde ilaçlama yaparak halkın sağlığını korudu. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, sahada görev yapan ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ilaçlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

01.05.2024 17:00
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Sivas'ta belediye ekipleri kene, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın yaz aylarında sıkıntı yaşamaması amacıyla başta dere yatakları olmak üzere mesire alanları, parklar, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları ile çöp konteynerlerinde ilaçlama gerçekleştirdi.

Sahada görev yapan ekipleri ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, bahar aylarında ilaçlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Özveri ile görev yapan personele teşekkür eden Uzun, "65 mahallemizin tamamında sivrisinek başta olmak her türlü haşere ile mücadele etmek için yeşil alanlarda, çöp konteynerlerinde yoğun bir ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Belediyesi Kene, Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Belediyesi Kene, Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Yaptı - Son Dakika
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