Sivas Belediyesi Kene, Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Yaptı

Güncel

Sivas'ta belediye ekipleri kene, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın yaz aylarında sıkıntı yaşamaması amacıyla başta dere yatakları olmak üzere mesire alanları, parklar, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları ile çöp konteynerlerinde ilaçlama gerçekleştirdi.

Sahada görev yapan ekipleri ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, bahar aylarında ilaçlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Özveri ile görev yapan personele teşekkür eden Uzun, "65 mahallemizin tamamında sivrisinek başta olmak her türlü haşere ile mücadele etmek için yeşil alanlarda, çöp konteynerlerinde yoğun bir ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.