Sivas Belediyesi, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 5,5 kilometrelik yol açıyor

Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde inşa edilen Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi için yeni yol açıyor.

Bölgede devam eden çalışmaları inceleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, açılan yolun genişliğinin 25 metre olduğunu söyledi.

Hastanenin yan tarafından açılan yolun Kayseri kara yolundaki üst geçide bağlanacağını belirten Uzun, "Burası yaklaşık 3 bin metrelik bir alan. Daha sonra Kayseri kara yolunun devamında Tecer Köprüsü'nün üzerinden çevre yoluna kadar o yolu bağlayacağız. Toplamda 5,5 kilometrelik bir yol olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Çalışmaların 2027 yılında tamamlanacağını anlatan Uzun, "Buranın maliyeti 700 milyon liranın üzerinde. Burasını belediye imkanlarımızla yapacağız. Hemşehrilerimizin hastane açıldığı zaman hızlı bir şekilde ulaşımını sağlamış olacağız. Hastanemiz tamamlandıktan sonra şu anki mevcut yollarla vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın hastaneye ulaşımlarında ciddi sıkıntı olacaktı. Biz bu sıkıntıyı açacağımız yolla inşallah ortadan kaldırmış olacağız." diye konuştu.

Uzun, yola Cumhuriyet Bulvarı adını verdiklerini, Cumhuriyet Üniversitesinin yanından geçecek yola yakışan en güzel ismin bu olduğunu ifade etti.