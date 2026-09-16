Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin kaybolması soruşturmasında 9 şüpheli adliyede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin kaybolması soruşturmasında 9 şüpheli adliyede

Sivas Divriği\'de 11 aylık bebeğin kaybolması soruşturmasında 9 şüpheli adliyede
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında anne ve babanın da bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü, bir zanlının ise serbest bırakıldığı bildirildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, bebeğin annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Ö.B. (19), geniş güvenlik önlemleri altında Divriği Adliyesine getirildi.

Zanlılardan A.Ç, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmişti.

Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Kaynak: AA

Divriği, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin kaybolması soruşturmasında 9 şüpheli adliyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga kamerada Dehşete düşüren anlar kamerada Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı

15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
14:50
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler Listede Türkiye’den iki il var
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 15:20:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin kaybolması soruşturmasında 9 şüpheli adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement