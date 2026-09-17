Sivas Divriği'de 11 aylık Büşra bebek için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Sivas Divriği'de 11 aylık Büşra bebek için arama çalışmaları sürüyor

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Sivas Divriği\'de 11 aylık Büşra bebek için arama çalışmaları sürüyor
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için AFAD, komando ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları devam ediyor. 93 personel, 10 araç ve 2 iz takip köpeğinin görev aldığı aramalarda henüz bebeğe ait bir iz veya bulguya ulaşılamadı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeğinin de desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki aramalarda 93 personel, 10 araç, 2 iz takip köpeği görev alıyor.

Ekipler, henüz kayıp bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı.

Öte yandan bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Olay

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (42) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan bir veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır'da gözaltına alınan 1 şüphelinin de Divriği ilçesine getirileceği öğrenilmişti.

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas Divriği'de 11 aylık Büşra bebek için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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