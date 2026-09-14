Sivas Divriği'de kayıp 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında gözaltı sayısı 9'a çıktı

GÖZALTI SAYISI 9'A ÇIKTI

Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan ve para karşılığı satıldığı öne sürülen 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylece, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'a çıktı.