Sivas Divriği'de kayıp bebeğin annesi de gözaltına alındı, sayı 6'ya çıktı
Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp 11 aylık Büşra Balıkçı'nın annesi Elif Balıkçı gözaltına alındı. Anneye ayrıntılı ifade alınacak; şüpheliler için ek gözaltı süresi istendi ve adliyeye sevk yarın yapılacak.
ANNE DE GÖZALTINA ALINDI
Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp 11 aylık Büşra Balıkçı'nın annesi Elif Balıkçı da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında annenin de ayrıntılı olarak ifadesinin alınacağı öğrenildi. Elif Balıkçı ile birlikte gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Şüpheliler için ek gözaltı süresi istendiği, adliyeye sevk işlemlerinin yarın gerçekleştirileceği bildirildi.
Kaynak: DHA
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